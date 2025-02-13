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Каждую пятницу в Самарском Дворце ветеранов собираются любители активного досуга, для них организованы мастер-классы по спортивно-адаптивным играм в рамках проекта «Спорт – это жизнь».
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Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
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Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов

13 февраля 2025 15:39
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Каждую пятницу в Самарском Дворце ветеранов собираются любители активного досуга, для них организованы мастер-классы по спортивно-адаптивным играм в рамках проекта «Спорт – это жизнь».

Самарский Дворец ветеранов предлагает всем желающим открыть в себе новые таланты и способности – научиться играть в шахматы и другие игры и познакомиться с единомышленниками.

Администрация Самары и городские организации постоянно работают над тем, чтобы горожане «серебряного возраста» были активными, получали возможности для интересного и полезного досуга и развивали свои социальные связи. 

Так, Дворец ветеранов, расположенный по адресу: ул. Мориса Тореза, 103а проводит набор тех, кто хочет заниматься в клубе любителей шахмат. Поклонники этой интеллектуальной игры собираются каждый вторник и пятницу в 12:00 чтобы обсудить стратегии, поделиться опытом и сыграть в шахматы.

«Для любого человека очень важно выходить за пределы своих возможностей, пробовать что-то новое, проявлять себя. Тем более, что шахматы отлично развивают память и внимание. Это особенно важно для людей старшего поколения», -  отметила заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.

Сотрудники учреждения обращают внимание горожан на то, что абсолютно не важно, насколько опытный игрок приходит в клуб – все навыки приобретаются во время занятий в атмосфере азарта и дружеского соперничества.

«Независимо от вашего уровня – новичок вы или профессионал, у нас найдется увлекательный матч для вас. Присоединяйтесь к нашей дружной команде, пригласите своих друзей и почувствуйте атмосферу азарта и интеллектуального соперничества!», – подчеркнула директор Самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова. 

Испытать свои силы горожане могут не только в шахматах: каждую пятницу в Самарском Дворце ветеранов собираются любители активного досуга, для них организованы мастер-классы по спортивно-адаптивным играм в рамках проекта «Спорт – это жизнь».

Гости учреждения играют в шашки, нарды, шахматы и домино, а также в кульбутто, где отрабатывается ловкость, быстрая реакция и координация, джакколо – игру, требующую меткости и проявления стратегического мышления, шаффлборд и новус.

Как отмечают сотрудники Самарского Дворца ветеранов, тем, кто впервые пришел на мастер-класс, инструкторы объясняют правила. Также быстро сориентироваться помогают и волонтёры.
Узнать более подробную информацию о мастер-классах по спортивно-адаптивным играм, где можно найти новых друзей и расширить свои спортивные горизонты, можно по телефону +7 (846) 261-56-66.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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