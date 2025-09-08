Я нашел ошибку
Главные новости:
В составе "Лады" шайбы забросили Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Семин.
"Лада" обыграла дома "Автомобилист"-  4:3
На определенные продуты и их сочетание следует обратить особое внимание.
Врач назвала продукты для осеннего рациона
Лоб в лоб столкнулись большегруз Sitrak и ГАЗель.
В Камышлинском районе на трассе М5 "Урал" в ДТП погибли два человека
Литературная площадка «Поэтическая Самара» объединит горожан всех возрастов — от самых юных чтецов до признанных литераторов.
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене в Струковском саду
Палитра фестиваля в очередной раз наполнена яркими событиями.
В Самарской филармонии открылся Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»
В Московской области проходит финал Кубка России по пулевой стрельбе.
Спортсменка из Самарской области Анна Тимофеева - победительница финала Кубка России по стрельбе
Маммограф и два рентген-аппарата экспертного класса.
В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене в Струковском саду

8 сентября 2025 20:29
149
Литературная площадка «Поэтическая Самара» объединит горожан всех возрастов — от самых юных чтецов до признанных литераторов.

В рамках празднования Дня города 13 сентября на открытой эстраде Струковского сада организована открытая литературная площадка «Поэтическая Самара».

Мероприятие объединит горожан всех возрастов — от самых юных чтецов до признанных литераторов. Поэтическая площадка станет местом, где каждый сможет не только услышать выступления талантливых авторов и исполнителей, но и лично принять участие в творческом процессе.

Программа площадки «Поэтическая Самара»:

13.00-14.00 – поэтическая площадка «О той земле, где ты родился»
Известные люди г. Самары прочтут произведения русских поэтов и свои собственные стихотворения, посвященные любви к родному краю и Отечеству. Среди выступающих:
Шахматова Алла Леонидовна, директор Самарского художественного музея;
Антонов Андрей Анатольевич, солист Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области;
Нецветаев Андрей Вячеславович, артист Самарского академического театра драмы;
Елхимов Алексей Иванович, актер и режиссер Самарского театра юного зрителя «СамАрт»;
Трейбич Борис Александрович, актёр и художественный руководитель театра "Город";
Тенякова Евгения Михайловна, солистка Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области.

14:00–15:00 — Детская поэтическая программа «Родному городу»
Юные самарцы прочтут стихи о любимом городе, Волге и красоте родного края.
15:00–16:00 — Театрализованная композиция «Сказки Самарского края»
Известный самарский проект «Голоса пьес» представит инсценировки народных сказок и легенд Самарской области. Зрители погрузятся в мир волжских преданий, оживших благодаря актёрскому мастерству и оригинальной режиссуре Игоря Кузнецова (по мотивам книги Д.Н. Садовникова «Сказки и предания Самарского края»).
16:00–17:30 — Поэтический свободный микрофон «Подари Самаре стих!»
Открытая сцена для всех желающих: профессиональных поэтов, любителей и тех, кто только пробует себя в литературном творчестве. Участники смогут прочесть собственные или любимые стихи о городе.
Для выступления нужно позвонить по телефону +7-996-737-64-94 или пройти предварительную регистрацию: clck.ru/3P3vCu

Кроме того, 13 и 14 сентября в Струковском саду состоится книжная ярмарка нового формата «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара». Ярмарка приурочена ко Дню города Самары. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В Струковском парке посетителей ждут творческие встречи с писателями, книжная выставка-ярмарка, мастер-классы, конкурсы, литературные игры для взрослых и детей, музыкальная программа.
В мероприятии будут участвовать приглашенные писатели из Москвы и поэты и прозаики из Самары и Самарской области, местные и московские издательства.

