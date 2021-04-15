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Самарцев приглашают принять участие в конкурсе национальных видеороликов «МЫ»

15 апреля 2021 15:15
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Участниками конкурса могут стать как отдельные граждане, так и коллективы авторов, а также теле- и киностудии.

В 2021 году впервые пройдет Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ». Конкурс призван раскрыть культурное своеобразие многочисленных народов, проживающих в нашей стране, и будет способствовать укреплению межэтнических связей, повышению уровня медиакомпетенций различных национальных организаций.

Участниками конкурса могут стать как отдельные граждане, так и коллективы авторов, а также теле- и киностудии. Для своих видео они могут выбрать одну из двух тем:

- «Межнациональное согласие в России»;

- «Национальная идентичность».

Чтобы участвовать в состязании, любителям необходимо определиться с темой и номинацией, придумать интересную идею, создать и смонтировать ролик – игровой, анимационный, репортажный или документальный, а профессиональным студиям и авторам – фильм. Затем свою работу следует загрузить в файлообменник и до 31 июля 2021 года заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф.

С 15 сентября по 30 октября 2021 года любой желающий сможет принять участие во всенародном онлайн – голосовании за лучший ролик в каждой номинации. Победителями признаются те участники, чьи видеоролики получат большее количество «лайков».

Также оценивать ролики и фильмы предстоит профессиональному жюри, при этом эксперты будут ориентироваться на следующие критерии:

- степень отражения в ролике темы национальной культуры или межнационального единства;

- художественная ценность;

- аудиовизуальное качество;

- оригинальность.

Победители конкурса награждаются дизайнерскими статуэтками «Мы» и денежными премиями.

Чтобы повысить качество присылаемых работ, организаторы подготовят специальный образовательный видеокурс из четырех уроков, посвященных тому, как создать ролик на национальную тематику. Все мастер-классы будут опубликованы в открытом доступе на YouTube-канале конкурса «МЫ» и в образовательном онлайн-кинотеатре «Ноль Плюс» (zeroplus.tv).

Также опытные специалисты в сфере кино и анимации проведут вебинары, где расскажут о «механике» конкурса и ответят на вопросы его участников.

Кроме того, в рамках конкурса пройдет Всероссийская акция «Фотофлешмоб «МЫ». Цель акции – собрать изображения глаз представителей всех национальностей, проживающих на территории России. Полученные фотографии позволят создать уникальный ролик, который будет транслировать образ межнационального единства России. Это удивительное видео, подготовленное профессионалами, будет опубликовано в День России – 12 июня 2021 года и получит распространение в сети Интернет, на региональных и федеральных телеканалах.

Участникам данной акции необходимо крупным планом сфотографировать глаза того или иного человека, а затем направить снимки организаторам, указав национальную принадлежность героя кадра. Сделать это можно посредством электронной почты: wekonkurs@gmail.com. В «теле» письма нужно указать: «Фотофлешмоб МЫ-2021». Фотографии принимаются до 15 мая 2021 года.

Напомним при этом, что прием заявок от потенциальных участников уникального творческого состязания продлится до 31 июля 2021 года, а награждение победителей состоится 4 ноября 2021 года, в День народного единства – церемония пройдет в очном и онлайн-форматах.

С информацией о площадках проведения конкурса, кураторах по информационному сопровождению проекта, о темах, номинациях и требованиях к участникам конкурса в каждой категории (для любительской и профессиональной съемки), а также с дополнительной контактной информацией можно ознакомиться в Приложении.

Максимально подробную информацию о Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте мыконкурс.рф; официальная группа «ВКонтакте».

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