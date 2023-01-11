Самарцев приглашают принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Пробуждая сердца»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 190 млн рублей на добрые дела собрали на СберВместе в 2022 году
Более 190 млн рублей на добрые дела собрали на СберВместе в 2022 году
В Самарской области общественники реализуют мероприятия в рамках проекта «Ассоциация цифровой безопасности»
В Самарской области общественники реализуют мероприятия в рамках проекта «Ассоциация цифровой безопасности»
В Самаре открылась зимняя переправа на судах на воздушной подушке
В Самаре открылась зимняя переправа на судах на воздушной подушке
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
Клиенты Сбера подали уже свыше 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки
Клиенты Сбера подали уже свыше 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки
В Самаре первые в этом году квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения поступят в первых числах февраля
В Самаре первые в этом году квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения поступят в первых числах февраля
Во время пожара на Некрасовской в Самаре погиб ребенок
Во время пожара на Некрасовской в Самаре погиб ребенок
Сотрудники Самарского политеха рассчитали фильтрацию бурового раствора
Сотрудники Самарского политеха рассчитали фильтрацию бурового раствора
Наверх
Самара  -30 °C, Тольятти  -27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.61
-0.69
EUR 74.54
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Пробуждая сердца»

11 января 2023 12:34
128
Самарцев приглашают принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Пробуждая сердца»

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» проводит второй Всероссийский творческий конкурс «Пробуждая сердца», посвященный памяти Народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василия Семеновича Ланового.

Впервые конкурс проводился в начале 2022 года и показал высокую востребованность в обществе: было прислано более 10 000 заявок со всей России и 20 стран мира. Среди них и участники из Самарской области.

В регионе уделяют большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Молодежь принимает активное участие в патриотических инициативах и проектах. На протяжении нескольких лет регион является лидером в стране по количеству юнармейцев. По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в области создан патриотический кластер. Ключевые военно-патриотические объединения сосредоточены в Доме офицеров Самарского гарнизона.

«Конкурс «Пробуждая сердца» был не для тех, кто хочет стать артистами, хотя, мне кажется, многие из участников могли бы стать. Главное было – увидеть искренность, понимание, о чем участники читают, что играют, способ подачи материала, - рассказала о том, как оценивали работы первого конкурса возглавившая его жюри народная артистка России Ирина Купченко. - А главное, участники до конкурса могли ведь никогда не сталкиваться с русской классической литературой, но потом она навсегда осталась с ними. Лучший учебник жизни – это хорошая книга. Это ведь глубокие размышления великих людей о жизни, а это, в свою очередь, формирует как личность ребенка и молодого человека. И, что еще замечательнее, человек, который любит книгу – никогда не будет одинок».

Цель конкурса - простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодежи, выявить и поощрить таланты из народа. Ведь, как однажды сказал Василий Лановой, «Без классики души не воспитаешь».

Его верная спутница жизни народная артистка России Ирина Купченко снова возглавила экспертную комиссию конкурса, в состав которой также вошли народные артисты России Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Светлана Крючкова, Эдгард Запашный, заслуженные артисты РФ Наталья Варлей, Зара, Дмитрий Дюжев, Сергей Войтенко и актер театра и кино Алексей Бардуков. Многие из них были экспертами и в первом конкурсе «Пробуждая сердца».

«Познакомившись с работами участников, я обрадовался, потому что увидел большое количество людей, которые выполняя поставленную конкурсом задачу, начинают дополнять ее воплощение своим видением. Участники не только читали стихотворения, но и снимали свои мини-фильмы, используя спецэффекты и костюмы. То есть, они относятся к конкурсу не сухо, а добавляя и предлагая новое, и мотивируя и членов жюри, чтобы мы расширили рамки конкурса и добавили новые номинации», - поделился своим опытом работы в составе жюри конкурса народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Первый конкурс «Пробуждая сердца» нашел живой отклик у всех его участников, они оставляли благодарности, пожелания и предложения по развитию конкурса. Проанализировав их, организаторы решили провести его вновь, с учетом поступивших пожеланий.

Заявки по-прежнему принимаются через личные кабинеты на сайте конкурса. Организаторы ждут видеозаписи с художественным прочтением стихов от индивидуальных участников, а также от семейных и творческих коллективов. В отдельную номинацию выделили стихи собственного сочинения.

«В этот раз мы решили не ограничивать тематически участников конкурса. Но так как мы гражданско-патриотическое движение, мы, конечно, очень ждем, и будем благодарны за стихи, которые посвящены Родине, защитникам Отечества, в том числе, которые воюют в наше время, - отметила Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева. – Прикосновение к творчеству великих людей или проба вашего пера оставит след на всю жизнь, поэтому вы уже будете победителями, просто приняв участие в конкурсе».

Кроме того, принять участие в конкурсе теперь могут дети от пяти лет, верхней возрастной границы не предусмотрено. Все чтецы будут разделены на три возрастные категории.
Помимо федеральных победителей, наградить которых пригласят в конце февраля в Москву, во всех номинациях будут определены победители регионального уровня.

«В этом году в номинации для авторов собственных стихов мы будем подводить итоги и при помощи зрительского голосования. Те работы, которые после оценки жюри не войдут в число победителей, будут размещены на наших интернет-ресурсах – и у всех желающих будет возможность проголосовать за то стихотворение, которое наиболее понравилось», - рассказала руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.

Заявки принимаются через личные кабинеты участников до дня рождения Василия Ланового – 16 января. И ровно через месяц – 16 февраля будут объявлены имена федеральных победителей. Более подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе, размещенном на официальном сайте https://serdca.pravnuki-pobediteley.ru . Проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
11 января 2023  13:44
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
28
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Леониду Михельсону
11 января 2023  10:40
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону
162
Губернатор ознакомился с работой сборочного цеха, механического цеха и цеха ремонта морских газотурбинных двигателей.
10 января 2023  20:40
"Готовы синхронизировать усилия по подготовке кадров": глава региона встретился с коллективом АО "Металлист-Самара" 
1387
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
10 января 2023  13:37
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
373
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
10 января 2023  12:33
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
621
Весь список