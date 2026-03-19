Самарцев приглашают принять участие во Всероссийской игре «Семейная зарница»

17 марта в Национальном центре «Россия» (Москва) дан торжественный старт новому сезону Всероссийской игры «Семейная зарница». В проекте принимают участие Герои России, участники СВО и президентской кадровой программы «Время героев», семейные команды, ставшие победителями и финалистами прошлого сезона игры, среди которых есть и представители Самарской области.

«Родина начинается с семьи» – так звучит девиз игры. Он выбран неслучайно: «Семейная зарница» призвана напомнить, что крепость родственных уз, взаимное уважение, поддержка и забота друг о друге – это тот самый прочный фундамент, на котором строится российское общество. Игра не только даёт возможность продемонстрировать ловкость, скорость и находчивость, но также прививает участникам чувство ответственности, смелость и мужество, развивает командный дух и стремление к познанию истории и культуры родной земли.

Все эти качества блестяще проявили на игре и наши земляки – к примеру, семья Шваловых-Мусиных, которая в 2025 году одержала победу в региональном этапе конкурса и вошла в число сильнейших семей в финале. Глава семьи – ветеран боевых действий на Северном Кавказе и миротворческой миссии в Косове Сергей Швалов и его прекрасная супруга Ольга Мусина вместе воспитывают двоих сыновей – Богдана и Владислава, двух будущих защитников Отечества, которые проявляют большие успехи и в спорте, и в учёбе. Семья планирует принять участие в игре и в нынешнем году: «Мы понимаем, что в этот раз будет намного более жесткий отбор, и нам есть, куда стремиться, но мы будем много тренироваться и постараемся сделать шаг вперед», – признается Ольга Мусина.

Организаторами проекта выступают Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «Воин», которые действуют при поддержке Министерства обороны РФ и Федерального агентства по делам молодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети». С инициативой о проведении «Семейной зарницы» выступила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время Всероссийского оргкомитета «Победа» в январе 2025 года. Это предложение поддержал Президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня проект «Семейная зарница» объединяет семьи, укрепляет связь поколений и интегрирует ветеранов СВО в систему наставничества и патриотического воспитания молодежи. Для нас это особенно важно, ведь наши защитники, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки и командной работы», – отметила Анна Цивилева.

В 2026 году присоединиться к проекту смогут семьи, состоящие из двух взрослых (отец и мать, бабушка и дедушка) и двух детей старше 11 лет. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный, после которого к активностям подключится наставник из числа ветеранов СВО, и финал.

Заявочная кампания «Семейной зарницы» продлится до 24 апреля 2026 года. Подать заявку на участие в игре можно на официальном сайте Движения Первых. Во время муниципального и регионального этапов пройдет семейный фестиваль, в ходе которого участники сразятся в конкурсных состязаниях, посетят мастер-классы и выставки в поддержку защитников. Финал масштабной игры пройдет в августе-сентябре, объединив 89 семей и столько же наставников.

Фото - госфонд "Защитники Отечества"