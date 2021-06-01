Самарцев приглашают принять участие в акции «Наследие Победы»

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II международная патриотическая акция «Наследие Победы» проводится в дистанционном формате до 22 июня 2021 года включительно.

Для участия необходимо записать видео, где участник читает стихи военной тематики и, разместить его в социальной сети в «ВКонтакте» в сообществе МБМУК «Организационно-методический центр Орловского района». Время выступления чтеца – до 5 мин.

Видео участника акции должно содержать следующие сведения: ФИО, возраст, наименование региона, населённого пункта, и сопровождаться обязательными хештегами: #НАСЛЕДИЕ_ПОБЕДЫ, #поэтическаяакция, #стихиопобеде, #мыпомниммыгордимся, #ОМЦООрловскогорайна.

Участникам акции предоставляется право самостоятельного выбора произведения для исполнения. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать средства выразительности, такие как музыка, видео и прочее.

За участие в акции предусмотрены благодарности. Для официального оформления благодарностей необходимо обращаться к организаторам.