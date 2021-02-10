Самарцев приглашают принять участие в социологическом опросе

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Министерство здравоохранения Самарской области совместно с Самарским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики в рамках реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» проводят социологический опрос с целью оценки приверженности граждан к здоровому образу жизни.

Принять участие в опросе может любой житель города. Чтобы пройти анкетирование необходимо перейти по ссылке и ответить на несколько вопросов, передает пресс-служба горадминистрации.