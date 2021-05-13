Самарцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Велодобро»

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Всероссийский социальный проект «Велодобро» проводит благотворительную акцию по сбору велосипедов детям.

Любой желающий может сдать свой сломанный или неиспользуемый велосипед в пункт приема «Велодобро», где активисты проекта его отремонтируют и передадут детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Основной целью акции является развитие механизма вторичного использования велосипедов, что способствует решению проблем в сфере экологии, приобщение граждан к экономике потребления, правилам грамотной утилизации, а также учит осознанной благотворительности.

Велодобро» проходит в 15 регионах России. С декабря 2020 года силами велоактивистов города проект реализуется и в Самаре. За время существования проекта детям подарено более 3 тысяч велосипедов.

Акцию по сбору велосипедов продлится до 1 июня 2021 года.

Адреса пунктов приема: ул. Дальняя, 1А; ул. Бронная 36А.