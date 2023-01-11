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Самарцев приглашают поучаствовать в опросе по теме: «Твори добро» - добровольчество в Вашей жизни

11 января 2023 11:27
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Самарцев приглашают поучаствовать в опросе по теме: «Твори добро» - добровольчество в Вашей жизни

На портале "Госуслуги. Решаем вместе" доступен опрос по теме: «Твори добро» - добровольчество в Вашей жизни

Принять участие в опросе можно по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/349571/

 Добровольчество — не только помощь тем, кто нуждается, но и возможность саморазвития. Волонтерство позволяет увеличить круг общения, встретить единомышленников, приобрести профессиональные навыки, повысить интеллектуальную и творческую активность, научиться эффективно действовать в нестандартных ситуациях. Добровольчество позволяет преодолевать трудности, помогает оставаться физически активным. Волонтерская деятельность очень разнообразна, любой сможет найти интересное дело.

Данный опрос анонимный. Его результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики. Принять участие в опросе можно до 11 февраля 2023 года.

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