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Самарцев приглашают на творческую встречу с киноведом Андреем Апостоловым

3 апреля 2025 18:34
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Этим культурным событием Музей Эльдара Рязанова продолжает цикл творческих встреч «Эхо кинофестивалей».

В субботу, 5 апреля, в 16:00 в Музее-галерее «Заварка» (ул. Самарская, 207А) пройдет творческая встреча (12+) с киноведом, программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest» Андреем Апостоловым. Организатор мероприятия – Музей Эльдара Рязанова. Инициатором и куратором проекта является Наталья Фазлыева - генеральный директор онлайн-издания Cinеmaplex, член самарской кинокомиссии, программный директор кинофестиваля «Каракуз фильм».

Этим культурным событием Музей Эльдара Рязанова продолжает цикл творческих встреч «Эхо кинофестивалей», в рамках которого в Самару приезжают программные директора, продюсеры и организаторы важнейших кинофестивалей нашей страны. 

«Цикл творческих встреч «Эхо кинофестивалей» – это интереснейшее культурное событие. Жители города могут напрямую пообщаться с кураторами, авторами и продюсерами социокультурных проектов, узнать о значимых культурных событиях, кинокартинах и новых именах в киноискусстве. Для профессионалов в сфере культуры такие мероприятия также очень важны, они способствуют обмену опытом, созданию совместных идей и проектов, налаживанию постоянного культурного диалога», – отметила руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации города Самара Татьяна Шестопалова.

Так, в прошлом году в областной столице прошли три встречи из цикла «Эхо кинофестивалей». Самару посетили президент и основатель Всероссийского фестиваля «Арткино» Сергей Тютин, режиссер, сценарист и продюсер Андрей Судиловский, а также Андрей Апостолов, который рассказал о старейшем выборгском кинофестивале «Окно в Европу».

На ближайшей встрече Андрей Апостолов познакомит гостей с кинофорумом «Горький fest», который проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Он расскажет об истории и специфике фестиваля: как формируется его программа и отбираются фильмы, какие награды и специальные призы вручаются победителям, кто входит в состав жюри. 
После завершения творческой встречи состоится показ фильма «Против ветра» (12+). 

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено, необходима обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cK8knJ

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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