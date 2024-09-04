Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»

Приглашаем Вас на открытие выставки «Промышленное наследие», которая пройдет 6 сентября в 15:00 по адресу: Куйбышева 128/1, Центр Труда и Отдыха "Станкозавод", Корпус В пространство ЦЕХ.
Презентация отреставрированного токарно-винторезного станка ТВ-1А-616 – самой массовой и популярной модели, серийный выпуск которой был налажен в 1960 году.
Презентация книга «Когда заводы были большими» - история 8 выдающихся заводов г. Самары и Куйбышева, которых больше нет на карте города.
Выставка «Промышленное наследие» начнет работу 07 сентября и продлится до 07 октября.
Выставка – завершающий этап первой части проекта “Промышленное наследие”, над которым большая команда работала два последних года. Идея принадлежит директору СРОО «За информационное общество» Анастасии Кнор.
Организаторы ставили перед собой задачу рассказать о истории восьми ныне не существующих предприятий Самары:
ГПЗ-4,
завод имени Масленникова,
“Рейд”,
завод клапанов,
“Сокол”,
КИНАП,
Средневолжский станкозавод,
ГПЗ-9.
Некоторые предприятия из приведенного выше списка, например ЗиМ и ГПЗ-4, известны каждому самарцу. Количество их работников в годы расцвета исчислялось десятками тысяч.
Другие заводы, например, “Рейд” и “Сокол” были не столь велики по занимаемой площади и численности персонала, но все равно производили уникальную, даже в масштабах страны, продукцию.
В рамках проекта “Промышленное наследие” было проведено порядка 30 интервью с бывшими работниками заводов, которые делились историей своего трудового пути, а также сообщали информацию, которая отсутствует в печатных источниках.
В работе над проектом “Промышленное наследие” также были использованы сведения из книг, посвященных истории предприятий, материалы из заводских многотиражек, документы из фондов самарских музеев и архивов -- ЦГАСО и СОГАСПИ, Музей им. Алабина, Музей истории г. Самары, фото из личных архивов бывших работников предприятий.
Собранные материалы легли в основу книги “Когда заводы были большие” и выставки «Промышленное наследие».
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