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Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»
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Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»

4 сентября 2024 11:43
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Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»

 

     Приглашаем Вас на открытие выставки «Промышленное наследие», которая пройдет 6 сентября в 15:00 по адресу: Куйбышева 128/1, Центр Труда и Отдыха "Станкозавод", Корпус В пространство ЦЕХ.

     В программе:

  1. Презентация отреставрированного токарно-винторезного станка ТВ-1А-616 – самой массовой и популярной модели, серийный выпуск которой был налажен в 1960 году.

  2. Презентация книга «Когда заводы были большими» - история 8 выдающихся заводов г. Самары и Куйбышева, которых больше нет на карте города.    

  3. Презентация выставки «Промышленное наследие».

Выставка «Промышленное наследие» начнет работу 07 сентября и продлится до 07 октября.  

 

Информация о проекте

Выставка – завершающий этап первой части проекта “Промышленное наследие”, над которым большая команда работала два последних года. Идея принадлежит директору СРОО «За информационное общество» Анастасии Кнор.
 
 Организаторы ставили перед собой задачу рассказать о истории восьми ныне не существующих предприятий Самары:  

ГПЗ-4,
 завод имени Масленникова,
 “Рейд”,
 завод клапанов,
 “Сокол”,
 КИНАП,
 Средневолжский станкозавод,
 ГПЗ-9.
 
 Некоторые предприятия из приведенного выше списка, например ЗиМ и ГПЗ-4, известны каждому самарцу. Количество их работников в годы расцвета исчислялось десятками тысяч. 
 
 Другие заводы, например, “Рейд” и “Сокол” были не столь велики по занимаемой площади и численности персонала, но все равно производили уникальную, даже в масштабах страны, продукцию.
 
 В рамках проекта “Промышленное наследие” было проведено порядка 30 интервью с бывшими работниками заводов, которые делились историей своего трудового пути, а также сообщали информацию, которая отсутствует в печатных источниках.
 
 В работе над проектом “Промышленное наследие” также были использованы сведения из книг, посвященных истории предприятий, материалы из заводских многотиражек, документы из фондов самарских музеев и архивов -- ЦГАСО и СОГАСПИ, Музей им. Алабина, Музей истории г. Самары, фото из личных архивов бывших работников предприятий.
 
 Собранные материалы легли в основу книги “Когда заводы были большие” и выставки «Промышленное наследие».

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Теги: Мероприятия

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