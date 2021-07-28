Самарцев приглашают на онлайн-программу ко Дню ВДВ

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2 августа на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/) представят виртуальные экскурсии, кинопоказ, а также мастер-класс для юных зрителей.

Для интернет-гостей проведут две онлайн-экскурсии по открытой площадке военной техники и вооружения 1950-1980-х годов. Любители военной техники узнают много интересного о самом массовом самолете военно-транспортной авиации. Вместе с экскурсоводом виртуальные посетители поднимутся на борт. Гид расскажет, для чего использовался Ан-12, сколько техники он мог перевезти и как его заправляли. Гостям не только объяснят, кто такие десантники, но и покажут устройство самолета, они "побывают" в грузовом отсеке, гермокабине и кабине пилота. Онлайн-формат позволит внимательно рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взоров экскурсантов. Зачем в самолете педали? Почему кресла у пилотов такие жесткие? И где спрятаны в кабине люки? Ответы на эти и многие другие вопросы даст экскурсовод музея. Кроме того интернет-пользователи познакомятся с еще одной «жемчужиной» открытой площадки. У зрителей будет уникальная возможность не только рассмотреть снаружи, но и «побывать» внутри вертолета Ми-8. Гид расскажет, когда эта техника была принята на вооружение, как использовалась в разных модификациях, в том числе для транспортировки десантников к местам высадки. Зрителям покажут, как устроен фюзеляж вертолета внутри, как выглядит кабина пилота и где располагался экипаж.

Самых маленьких зрителей ждут на мастер-классе, где им покажут, как сделать праздничную открытку ко Дню ВДВ с легендарным самолетом ЛИ-2. Юные интернет-пользователи также узнают, что эта машина во время Второй мировой войны использовалась для транспортно-пассажирских перевозок, полётов за линию фронта, для дальних ночных бомбардировок и выброски парашютных десантов. Ведущая расскажет, как ЛИ-2 начали собирать в Советском Союзе и как самолет удостоился чести участвовать в Параде Победы в 1945 году.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут фильм Михаила Туманишвили «Случай в квадрате 36-80». Лента 1982 года повествует о вовремя ликвидированном военном конфликте между США и СССР. По сюжету в Северной Атлантике рядом с местом учений советских кораблей терпит аварию подводная лодка. За моряками направляется самолет-спасатель, который пытается сбить патрульная служба ВМС США, а с лодки в сторону советских кораблей направляются две крылатые ракеты. Тем не менее советским морякам удается уничтожить смертоносное оружие и затопить подлодку противника.

Онлайн-программу можно будет посмотреть на сайте музея: https://victorymuseum. ru/

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