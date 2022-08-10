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Самарцев приглашают на новые бесплатные экскурсии «Гостеприимный горожанин»

10 августа 2022 16:51
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Тема новых экскурсий – «Художественная Самара».

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара и туроператор по внутреннему туризму «Сказка Странствий» предлагают жителям областной столицы принять участие в четырех бесплатных экскурсиях «Гостеприимный горожанин».

Тема новых экскурсий – «Художественная Самара». Художественные традиции на волжских берегах начали складываться во второй половине XIX века, и с тех пор непрерывно развиваются. Так, в нашей области творил великий художник Илья Репин. В селе Ширяево ему посвящен музей, а самарскую набережную украшает скульптурное воплощение его всемирно известной картины «Бурлаки на Волге». Также в нашем городе жил купец, меценат и художник Константин Головкин, который не только создавал живописные работы, но и поддерживал местных молодых художников, проводил художественные выставки и первые коллективные пленэры.

Кроме того, несколько лет назад в регионе появился масштабный проект «Поезд на плэнер». В его рамках в Самарскую область приезжают десятки художников со всей России. Они знакомятся здесь с достопримечательностями, посещают самые живописные места, создают картины.

О художественных традициях и самых интересных произведениях, выдающихся деятелях искусства самарцы узнают на новых экскурсиях проекта «Гостеприимный горожанин». Участники познавательных прогулок познакомятся с Самарой и её художественными и архитектурными особенностями, а также с современными арт-объектами, увидят красивые старинные особняки, необычные памятники, огромные муралы, мозаичные панно и многое другое.

Жители областной столицы смогут побывать на экскурсии со своей семьей (возраст 7+), друзьями и коллективом.

Чтобы принять участие в экскурсии, нужно:

- быть жителем Самары;

- вступить в группу;

- заполнить форму заявки на выбранную дату, пока идет регистрация. Заявка заполняется на каждого участника.

 

Фото:   администрация Самары

 

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