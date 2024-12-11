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Самарцев приглашают на лекцию «Скрытые сокровища Рождествено»

11 декабря 2024 09:36
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Самарцев приглашают на лекцию «Скрытые сокровища Рождествено»

3 декабря (пятница) в 18.30 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).
Научный сотрудник музея Олег Баулин познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX – начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. Также у посетителей будет возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии, которые создавали выставку совместно с коллективом «Заварки».
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cFBISQ

14 декабря (суббота) в 11.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию (6+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).
Ребята почувствуют себя в роли путешественников по Волге и поговорят об особенностях жизни в дореволюционной и современной Самаре. Юные посетители узнают, например, какие растения высаживали в Струковском саду и почему от Алексея Бострома (русский земский деятель, отчим писателя Алексея Толстого) сбежала корова
Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону +7(846)202-32-17

15 декабря (воскресенье) в 16.00 в рамках выставки «Город/Деревня: маршрут построен» (12+) архитектор Ксения Шервен прочитает лекцию «Скрытые сокровища Рождествено» (12+).

Рождествено – старинное село, расположенное на правом берегу Волги всего в нескольких километрах от Самары. Оно хранит в себе множество уникальных исторических и архитектурных памятников, возраст которых достигает 150-200 лет. На лекции будут подробно рассмотрены ключевые здания, находящиеся в Рождествено. Гости узнают об их туристическом потенциале и возможности адаптация под современное использование.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке https://vk.cc/cFBIXY или по телефону +7(846)202-32-17

Теги: Мероприятия

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