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Самарцев приглашают на концертную программу лауреатов конкурса-фестиваля искусств  «Беларусь – моя песня!»

14 февраля 2025 16:38
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Мероприятие будет приурочено к Международному Дню родного языка, который отмечается 21 февраля.

16 февраля в Доме дружбы народов по адресу: ул. Воронежская, 9 пройдет концертная программа «СВЯТА РАЗАМ З СЯБРАМI» лауреатов XX Международного национального конкурса-фестиваля искусств «Беларусь – моя песня!». Мероприятие будет приурочено к Международному Дню родного языка, который отмечается 21 февраля. Начало – в 13.00.

Организатором юбилейного, двадцатого конкурса-фестиваля искусств «Беларусь – моя песня!» является областная организация белорусов и выходцев из Беларуси «РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ БРАТСТВО 2000». Партнёрами юбилейного, двадцатого фестиваля-конкурса выступают Республиканский центр национальных культур (Республика Беларусь), ГКУ СО «Дом дружбы народов» и МБУ ДО «Центр внешкольного образования «Творчество» городского округа Самара при поддержке министерства культуры Самарской области и Администрации городского округа Самара.

В 2025 году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Особенность творческого форума – его инклюзивная направленность, в нём принимают участие и дети с ограниченными возможностями здоровья. Вход на мероприятие свободный.  0+

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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