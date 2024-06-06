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Самарцев приглашают к участию во Всероссийском благотворительном конкурсе «Правильное Ппоколение»

6 июня 2024 17:03
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Прием заявок осуществляется до 23 июня 2024 года. Конкурс пройдет в дистанционном формате.

Участниками творческого конкурса могут стать учащиеся дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений, специальных (коррекционных) образовательных учреждений, творческих студий, кружков, объединений, а также учащиеся учреждений дополнительного образования, средне-специальных и высших учебных заведений, педагоги и руководители образовательных учреждений, концертных организаций и художественной самодеятельности.

Всероссийский благотворительный конкурс «ПРАВИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ» проводится по нескольким номинациям: вокал, инструментальное исполнительство, хореография, театральное искусство. Участниками мероприятия могут стать представители различных возрастных групп: 5-8 лет, 9-13 лет, 14-17 лет, 18-25 лет, 26-29 лет, 30-35 лет, 36-45 лет, 46-55 лет, 56-59 лет, 60 лет и выше и смешанной.

Конкурсный материал, включая заявку и файл с самой конкурсной работой, необходимо будет направить на электронную почту pravilnoe_pokolenie@mail.ru. Узнать более подробную информацию о конкурсе можно по телефонам: 8(961)331-72-41, 89895356735.

Прием заявок осуществляется до 23 июня 2024 года. Конкурс пройдет в дистанционном формате.  5+

 

Фото:   администрация Самары

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