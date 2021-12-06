Самарцев приглашают к участию во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

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Каждый совершеннолетний житель города может стать настоящим волшебником и исполнить новогоднее желание, приняв участие в акции. «Ёлки желаний» украшены игрушками и пожеланиями от детей и граждан в возрасте от 60+, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В Самаре зелёных красавиц разместили по адресам:

- ул. Мориса Тореза, 103А (Дворец ветеранов)

- ул. Куйбышева, 135 (Администрация городского округа Самара).



Принять участие в благотворительной акции «Елка желаний» можно также, зарегистрировавшись на сайте. Подробности здесь.

Фото: pixabay