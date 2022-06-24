Самарцев приглашают к участию во Всероссийской акции «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»

Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии обсудили вопросы, напрямую касающиеся обеспечения дорожной безопасности на территории региона.
Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению БДД
В пятницу в Лазаревском районе Сочи потоком воды в Черное море смыло два автомобиля.
Режим ЧС введен на подтопленных территориях из-за непогоды в Сочи
По рассказам «Микроскоп» и «Верую» Василия Шукшина.
«Вот так и живем»: актеры театра драмы показали спектакль для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале
Впереди предстоит работа по завершению проектирования и организация работы театра на период реконструкции, обсуждение творческих планов, подготовка к новому театральному сезону.
Директором Самарского академического театра драмы имени М. Горького назначен Сергей Филиппов 
Сотрудники полиции моментально сообщили в МЧС и Управление охотничьих и водных биологических ресурсов.
Минуя шлагбаум КПП: на территорию ГУ МВД СО забежала двухгодовалая сибирская косуля
Победителем турнира стала сборная Приволжского федерального округа, одержавшая пять побед и потерпевшая одно поражение.
«Кубок Сириуса»: прошел ежегодный турнир среди хоккеистов до 16 лет
Для размещения нового клинико-диагностического отделения.
В Кинель-Черкассах идет строительство нового корпуса центральной районной больницы
«iВолга» является одним из брендов Самарской области и Приволжского федерального округа. В этом году форум отметит свой десятилетний юбилей.
В Самаре состоялось первое заседание рабочей группы по проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.36
0.08
EUR 55.99
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, пройдут во всех муниципальных образованиях региона
В Самарской области прошли соревнования кинологов Приволжского региона
В Самаре пройдет Летний фестиваль "Джаз в Струковском"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают к участию во Всероссийской акции «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»

24 июня 2022 17:11
143
Общероссийский народный фронт запустил масштабный проект «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» для помощи защитникам и жителям Донбасса.

Общероссийский народный фронт запустил масштабный проект «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» для помощи защитникам и жителям Донбасса.

Присоединиться к акции может любой желающий, приняв участие в сборе средств или просто направив слова поддержки.

Отправить виртуальное письмо со словами поддержки можно с помощью специального сайта, где размещена подробная информация о проекте. Также действует постоянная горячая телефонная линия 8 (800) 200-34-11, куда можно обратиться с любым вопросом. Кроме того, в каждом регионе Российской Федерации на базе отделений Народного фронта открыты пункты приема помощи. В Самаре данный пункт находится по адресу: Волжский проспект, 19,  сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:  пресс-служба горадминистрации.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
24 июня 2022  14:01
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
219
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
24 июня 2022  13:13
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
215
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
973
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
23 июня 2022  12:58
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
483
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
23 июня 2022  10:47
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
428
Весь список