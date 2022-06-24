Самарцев приглашают к участию во Всероссийской акции «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»

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Общероссийский народный фронт запустил масштабный проект «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» для помощи защитникам и жителям Донбасса.

Присоединиться к акции может любой желающий, приняв участие в сборе средств или просто направив слова поддержки.

Отправить виртуальное письмо со словами поддержки можно с помощью специального сайта, где размещена подробная информация о проекте. Также действует постоянная горячая телефонная линия 8 (800) 200-34-11, куда можно обратиться с любым вопросом. Кроме того, в каждом регионе Российской Федерации на базе отделений Народного фронта открыты пункты приема помощи. В Самаре данный пункт находится по адресу: Волжский проспект, 19, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации.