Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России.
«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
Перечень объектов, выставленных на аукцион.
Первые аукционы по определению инвесторов для реставрации ОКН пройдут в Самаре в декабре
Самарцев приглашают к участию в третьем сезоне Конкурса первичных отделений Движения Первых

12 ноября 2025 15:08
161
Лучшие смогут получить на реализацию своих проектов от 200 000 до 1 000 000 рублей.

Движение Первых до 23 ноября продолжает прием заявок на Конкурс первичных отделений в номинациях «Лига возможностей» и «Первая лига». Лучшие смогут получить на реализацию своих проектов от 200 000 до 1 000 000 рублей. (6+)

Номинация «Лига возможностей» предусматривает 
14 призовых мест для первичных отделений, а «Первая лига», предназначенная для победителей прошлых лет, определит 13 сильнейших команд. 

Также добавлены новые номинации: «Первичка в деле!», ориентированная на творческие проекты, и «Инициативы Первых», призванная поддержать и развить лучшие идеи, представленные участниками. Кроме того, конкурсантов ожидают задания по 8 актуальным направлениям деятельности Движения Первых, включая самоуправление, медиасопровождение, наставничество, развитие семейного сообщества, социально значимую деятельность.  

Для участия в конкурсе куратору необходимо зарегистрировать команду минимум из 5 учеников от 6 до 25 лет + 1 наставника от 18 лет и 1 родителя/законного представителя одного из участников (либо второго наставника) на сайте https://projects.pervye.ru/super-projects/9fc3903e-ef24-41ab-90c2-462613730256

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

