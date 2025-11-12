Самарцев приглашают к участию в третьем сезоне Конкурса первичных отделений Движения Первых

161

Движение Первых до 23 ноября продолжает прием заявок на Конкурс первичных отделений в номинациях «Лига возможностей» и «Первая лига». Лучшие смогут получить на реализацию своих проектов от 200 000 до 1 000 000 рублей. (6+)



Номинация «Лига возможностей» предусматривает

14 призовых мест для первичных отделений, а «Первая лига», предназначенная для победителей прошлых лет, определит 13 сильнейших команд.



Также добавлены новые номинации: «Первичка в деле!», ориентированная на творческие проекты, и «Инициативы Первых», призванная поддержать и развить лучшие идеи, представленные участниками. Кроме того, конкурсантов ожидают задания по 8 актуальным направлениям деятельности Движения Первых, включая самоуправление, медиасопровождение, наставничество, развитие семейного сообщества, социально значимую деятельность.



Для участия в конкурсе куратору необходимо зарегистрировать команду минимум из 5 учеников от 6 до 25 лет + 1 наставника от 18 лет и 1 родителя/законного представителя одного из участников (либо второго наставника) на сайте https://projects.pervye.ru/super-projects/9fc3903e-ef24-41ab-90c2-462613730256.



Фото: пресс-служба администрации Самары