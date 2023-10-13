Самарцев приглашают к участию в онлайн-конкурсе костюмов «Сказочный косплей»

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Если вы любите, сказки, фэнтези, волшебные истории, участвуйте в онлайн-конкурсе костюмов «Сказочный косплей».



Главные условия конкурса:

- фотография должна быть качественной (сделана в 2023 году)

- герой литературного произведения должен быть из мира животных - звери, птицы, фантастические существа. (например единорог, серый волк, лисичка-сестричка, дракон, жар птица)



Придумайте костюм, перевоплотитесь в любимого героя, сфотографируйтесь и пришлите фото в чат ВК Конкурс костюмов "Сказочный косплей"

https://vk.me/join/AJQ1dxtZkin3UnqajuAKxiVN

до 21 октября 2023 года до 12.00.



Обязательно укажите ФИО, возраст участника и героя книги, которого вы изображаете.



Никаких ограничений в исполнении костюма, полный полет фантазии.

Победителей пригласим в зоопарк на праздник "Осенний бал-маскарад" 27 октября. Остальные участники, пришедшие на мероприятие в маскарадных костюмах сказочных героев, получат сувениры от зоопарка!

На мероприятии для детей - конкурсы, викторины, мастер-класс. В программе акция «Погладь меня» с прирученными животными.

Фото: группа самарского зоопарка ВК