Самарцев приглашают к участию в Общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда»

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В пятницу, 2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, стартует Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда». Она призванна привлечь внимание граждан России к правам и потребностям людей с инвалидностью.

Со 2 по 10 декабря на сайте акции: www.total-test.ru каждый житель страны сможет проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с инвалидностью. Пройти тест можно в любое удобное время. Для участия необходима предварительная регистрация.