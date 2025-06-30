Самарцев приглашают к участию в фотоконкурсе, посвященном охране труда

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В рамках реализации общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» проводится конкурс на лучшую фотоработу «Охрана труда в фокусе». Организатор – ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России. Подать заявку и представить свою работу можно до 2 июля 2025 года.



Как отмечают авторы мероприятия, фотоконкурс призван повысить интерес сотрудников российских организаций к охране труда, продемонстрировать культуру безопасности на рабочих местах в различных отраслях экономики.

Прием заявок продлится до 2 июля. Лучшие фотоработы будут представлены на площадке Всероссийской недели охраны труда с 15 по 18 сентября 2025 года.



Узнать более подробную информацию о фотоконкурсе и подать свою заявку можно на сайте fotokonkurs.vcot.info.

Фото: freepik.com