Самарцев приглашаю принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию полёта Юрия Гагарина

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МВЦ «Самара Космическая» приглашает принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию полёта Юрия Гагарина, «Знаете, каким он парнем был!»

Условия участия просты: необходимо сделать фото-реплику одной из пяти известных фотографий: «Улыбка Гагарина», «12 апреля, Ленинград», «Визит во Францию», «Гагарин с клюшкой», «Поцелуй кинозвезды Джины Лоллобриджиды».

Конкурсные работы принимаются в цифровом формате на адрес электронной почты: samarakosmicheskaya@gmail.com до 15 апреля.

Победители фотоконкурса ждёт экскурсия по музею «Самара Космическая», а также они посетят музеи АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «ОДК-Кузнецов».