Самарцев предупреждают: В выходные, как правило, увеличивается количество пожаров и происшествий

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Основные их причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожность при курении.

Пожары происходят в жилых домах, квартирах, бытовых, общественных и складских помещениях и могут приводить к гибели людей.

Еще одна причина пожаров – короткое замыкание электропроводки. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Следите за безопасной эксплуатацией отопительных приборов. Нередко они бывают неисправны и не готовы к повышенной нагрузке.

Внимательно относитесь и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!

Позаботьтесь и о безопасности своих детей. Как можно чаще напоминайте детям об опасности игры с огнем. Научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами. И главное – не оставляйте детей без присмотра, особенно малышей! Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!

Опасность представляет и первый тонкий лед водоемов.

Избежать несчастных случаев в период ледостава можно, если строго соблюдать правила безопасности.

Родителям необходимо контролировать местонахождение своих детей, рассказать им об опасности игр на непрочном льду и помнить о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме с холодной водой может оказаться для смертельным.

Любителям зимней рыбалки не стоит выходить на тонкий лед, особенно в алкогольном опьянении, и рисковать жизнью ради сомнительного улова.

Помните, соблюдение правил безопасности поможет предотвратить беду.