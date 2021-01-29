Самарцев предупреждают об опасности выхода на лёд

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От прогулки на льду, в принципе, лучше отказываться, так как она может порой понести за собой тяжелые последствия. Но, если вдруг вы осмелились на такое развлечение, то помните, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров.

Также, всегда необходимо учитывать, что на одном водоёме прочность ледовой шапки может отличаться. Прежде чем ступить на водоем, присмотритесь ко льду, если он прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а если белого цвета - прочность в два раза меньше. Тонкий имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый - такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Мини-путешествие лучше перенести, если дело близится к вечеру, при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь) следует поступить аналогично. Не проверяйте на прочность лед ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий и ходить по нему нельзя! Сразу же вернитесь по своему следу назад к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.

Напоминаем, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен». Однако, некоторых это не останавливает. Так, в конце декабря, В Самарской области автомобилист решил проверить на прочность лед и пересечь Волгу между Сызранью и Бестужевкой. Машина оказалась под водой.

Обращаем внимание, если вы заметили провалившихся под лёд людей, срочно зовите на помощь. Сами в это время, связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком попробуйте добираться до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым, так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше. Подобными движениями и вытягивайте пострадавшего на берег. Можете использовать любой находящийся рядом предмет: доски, палки и т. д. Обязательно позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему, пишет ГТРК Самара.

Фото: Дильдина Светлана