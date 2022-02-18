Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед

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Администрация городского округа Самара предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед и необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности.

В Самаре наблюдается повышение среднесуточной температуры воздуха и прогнозируется выпадение осадков в виде мокрого снега. Столбик термометра опускается ниже нуля только ночью. В таких условиях на водоемах города начинает подтаивать лед. Ледовое покрытие представляет собой неоднородную рыхлую снежную массу, толщина которой в большей части не превышает 20 см, что создает опасность для жизни и здоровья граждан.

Администрация настоятельно рекомендует воздержаться от пеших прогулок по льду, особенно любителей зимней рыбалки. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь)! Не проверяйте на прочность лед ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».

Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.

Телефоны экстренных служб:

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.

Соблюдайте правила поведения на водных объектах и помните, что выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности!