Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области подорожают хлебобулочные изделия
В Самарской области подорожают хлебобулочные изделия
В Самаре на Волге судно на воздушной подушке сломалось
СМИ: В Самаре на Волге судно на воздушной подушке сломалось
В Чапаевске в ДТП пострадали трое девушек-подростков
В Чапаевске в ДТП пострадали трое девушек-подростков
Актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской киноакадемии после скандала на "Оскаре"
Актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской киноакадемии после скандала на "Оскаре"
Самарец пытался продать украденные колбасу и алкоголь
Самарец пытался продать украденные колбасу и алкоголь
состоялся Областной форум «Время наших возможностей»
Состоялся Областной форум «Время наших возможностей»
Геннадий Котельников: "Нет силы, способной нас остановить или победить"
Геннадий Котельников: "Нет силы, способной нас остановить или победить"
В Сергиевском районе директор автостоянки сдал чужую машину на разбор
В Сергиевском районе директор автостоянки сдал чужую машину на разбор
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.43
0.02
EUR 92.15
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев предупреждают об опасности несогласованных акций

2 апреля 2022 11:01
219
Самарцев предупреждают об опасности несогласованных акций

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних.

Подразделения регионального главка полиции и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

На территории Самарской области (г.г. Самара, Тольятти) в феврале-марте текущего года прошли несанкционированные публичные мероприятия (против проведения специальной военной операции на территории Украины).

Сотрудниками полиции приняты исчерпывающие меры по недопущению грубых нарушений общественного порядка, выявлению организаторов и участников  несогласованных публичных мероприятий. Вследствие чего, полицейскими  выявлено 129 административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена:

  – ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»  – 96;

 – ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»– 30;

 – ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»– 1;

  – ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций» – 1;

 – ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лиц, принявших участие в несогласованном публичном мероприятии» – 1.

В результате рассмотрения 105 дел об административных правонарушениях, нарушители привлечены к административной ответственности, из них 27 граждан - за  публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Правонарушителям назначены различные виды административных наказаний:

 – 93 административных штрафа  на общую сумму 1 955 000 рублей;

 – 9 лицам, осуществлявшим призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, а также совершивших повторно административные правонарушения,   назначены административные аресты сроком от 5 до 28 суток;

 –  3 лицам назначены обязательные работы  сроком от 20 до 50 часов.

Обращаем внимание, что неоднократное совершение административных правонарушений, предусмотренных  ст.ст. 20.2, 20.3.3 КоАП РФ, связанных с нарушением порядка организации и проведения публичных мероприятий, публичной  дискредитации  законного использования Вооруженных Сил Российской Федерации влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст.ст. 212.1, 280.3 УК РФ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2 апреля 2022  10:34
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
390
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
519
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
1 апреля 2022  13:36
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
402
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
1 апреля 2022  12:16
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
413
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
1 апреля 2022  11:29
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
415
Весь список