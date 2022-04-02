Самарцев предупреждают об опасности несогласованных акций

219

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних.

Подразделения регионального главка полиции и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

На территории Самарской области (г.г. Самара, Тольятти) в феврале-марте текущего года прошли несанкционированные публичные мероприятия (против проведения специальной военной операции на территории Украины).

Сотрудниками полиции приняты исчерпывающие меры по недопущению грубых нарушений общественного порядка, выявлению организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий. Вследствие чего, полицейскими выявлено 129 административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена:

– ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» – 96;

– ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»– 30;

– ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»– 1;

– ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций» – 1;

– ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лиц, принявших участие в несогласованном публичном мероприятии» – 1.

В результате рассмотрения 105 дел об административных правонарушениях, нарушители привлечены к административной ответственности, из них 27 граждан - за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Правонарушителям назначены различные виды административных наказаний:

– 93 административных штрафа на общую сумму 1 955 000 рублей;

– 9 лицам, осуществлявшим призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, а также совершивших повторно административные правонарушения, назначены административные аресты сроком от 5 до 28 суток;

– 3 лицам назначены обязательные работы сроком от 20 до 50 часов.

Обращаем внимание, что неоднократное совершение административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 20.2, 20.3.3 КоАП РФ, связанных с нарушением порядка организации и проведения публичных мероприятий, публичной дискредитации законного использования Вооруженных Сил Российской Федерации влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст.ст. 212.1, 280.3 УК РФ.