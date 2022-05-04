Самарцев предупреждают о нашествии змей

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С наступлением тепла в лесах Самарской области активизировалась "гады". На днях один из жителей губернии запечатлел черную змею.

Судя по кадру, пресмыкающееся животное свернулось в клубок. Из-за темного окраса чешуи его можно легко заметить среди сухих веток и травы. Автор поста отметил, что при посещении лесов стоит быть аккуратным и внимательным.

В комментариях местная жительница задалась вопросом, какая именно змея изображена на фото. Например, обыкновенный уж не ядовит, посему никакой опасности для человека не представляет. Он окрашен в темно-серый или коричневый цвет, а живот - светло-серый. А вот змея из семейства гадюковых, полностью черная по окрасу - ядовитая. Укусы ядовитых змей несут большую угрозу жизни человека. Ранее мы сообщали о том, как не напроситься на неприятности и оказать первую помощь при укусе.

Стоит отметить, что помимо змей, в регионе появились и опасные членистоногие. Из-за сравнительно теплой зимы специалисты ожидают увеличение популяции клещей. Наиболее велика их численность в хорошо увлажненных местах. Обычно клещи располагаются на травинках или кустарниках, особенно велика концентрация этих насекомых вдоль дорожек в лесу. В список эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту входят Самара, Тольятти, Сызрань (лесной массив), лесной массив Новокуйбышевска, Жигулевск, Сызранский и Шигонский районы.

На сегодняшний день на территории России зафиксировано порядка 60 видов самых опасных клещей. При укусе паразитов ни в коем случае нельзя удалять с применением силы. В МЧС рассказали об экстренной профилактике пострадавшего от кровопийцы, пишет ГТРК Самара.

Фото: Дильдина Светлана