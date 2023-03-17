Самарцев на выходные ждет не самая лучшая погода

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и выяснила, какая температура ожидает самарцев в выходные дни 18-19 марта.

Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды: «Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии Метеум, утром 18 марта самарцев ожидает дождь со снегом. При этом температура воздуха поднимется до +2°, а скорость ветра составит 6,8 метров в секунду. В воскресенье, 19 марта, в Самаре будет облачно, а среднесуточная температура достигнет +2°».

По данным Яндекс Погоды, температура 18 марта в Самаре составит +2°. Вечером самарцев ожидает похолодание до 0° и пасмурная погода. Скорость ветра с утра составит 6,7 метров в секунду, а вечером — 4,9 метров в секунду.

В воскресенье, 19 марта, ожидается облачная погода в течение всего дня. К вечеру температура воздуха в городе опустится до -1° градуса.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в субботу, 18 марта, застанут жители Ростова-на-Дону, Волгограда и Воронежа. Теплее всего будет в Ростове-на-Дону, где ожидается пасмурная погода в оба дня.