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Самарцев 26 января ожидают скачки геомагнитной активности

25 января 2024 13:52
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Самарцев 26 января ожидают скачки геомагнитной активности

В течение суток ситуация несколько раз будет меняться. Особенно тяжело придется метеочувствительным людям вечером.

По данным сервиса Gismeteo, геомагнитная активность будет повышена ранним утром. Ожидается 4-балльная буря. Днем показатели снизятся до двух баллов. А вечером вновь будут расти. Пика они достигнут к 22:00. В это время разыграется 5-балльная магнитная буря.

В таких условиях у людей, чье самочувствие зависит от погоды, могут наблюдаться головная боль, слабость и недомогание, пишет Сова.
 

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