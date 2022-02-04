Самарцам напомнили о мерах безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий

В связи с аномальными снегопадами на территории Самары возможен сход снежных масс и сосулек с крыш зданий, соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий.
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Правила, соблюдение которых поможет избежать травмирования:
- воздержаться в данный период времени от нахождения вблизи зданий с нависшими на крышах массами снега;
- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место по другому пути;
- при обнаружении скоплений снега, образующихся сосулек на крыше здания обратитесь в обслуживающую организацию о необходимости уборки снега и льда (сосулек) с крыши;
- после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лёд могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места.
Как действовать если вас накрыло снегом:
- закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником свитера или куртки;
- попробуйте создать пространство;
- по возможности, двигайтесь в сторону верха;
- оказавшись под снегом, не кричите – снег полностью поглощает звук, а крики и бессмысленные движения только лишат вас сил, кислорода и тепла.
Если при сходе снега завалило человека, необходимо:
- обозначить вероятное место его нахождения;
- вызвать «Скорую помощь» по номеру 103 (с городских и мобильных телефонов);
- организовать откапывание пострадавшего, используя подручные средства;
- приблизившись к пострадавшему, руками освободить голову, очистить рот и нос от снега, и при возможности приступить к проведению искусственного дыхания, продолжая откапывание.
Будьте внимательны и осторожны!
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