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Самарцам напомнили о мерах безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий

4 февраля 2022 22:16
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Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий.

В связи с аномальными снегопадами на территории Самары возможен сход снежных масс и сосулек с крыш зданий, соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось.

Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

 Правила, соблюдение которых поможет избежать травмирования:
 - воздержаться в данный период времени от нахождения вблизи зданий с нависшими на крышах массами снега;
 - при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место по другому пути;
 - при обнаружении скоплений снега, образующихся сосулек на крыше здания обратитесь в обслуживающую организацию о необходимости уборки снега и льда (сосулек) с крыши;
 - после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лёд могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места.

 Как действовать если вас накрыло снегом:

 - закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником свитера или куртки;
 - попробуйте создать пространство;
 - по возможности, двигайтесь в сторону верха;
 - оказавшись под снегом, не кричите – снег полностью поглощает звук, а крики и бессмысленные движения только лишат вас сил, кислорода и тепла.

 Если при сходе снега завалило человека, необходимо:

 - обозначить вероятное место его нахождения;
 - вызвать «Скорую помощь» по номеру 103 (с городских и мобильных телефонов);
 - организовать откапывание пострадавшего, используя подручные средства;
 - приблизившись к пострадавшему, руками освободить голову, очистить рот и нос от снега, и при возможности приступить к проведению искусственного дыхания, продолжая откапывание.

Будьте внимательны и осторожны!

 

Фото:   pixabay

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