Самарцам напомнили о мерах безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий

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В связи с аномальными снегопадами на территории Самары возможен сход снежных масс и сосулек с крыш зданий, соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось.

Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Правила, соблюдение которых поможет избежать травмирования:

- воздержаться в данный период времени от нахождения вблизи зданий с нависшими на крышах массами снега;

- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место по другому пути;

- при обнаружении скоплений снега, образующихся сосулек на крыше здания обратитесь в обслуживающую организацию о необходимости уборки снега и льда (сосулек) с крыши;

- после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лёд могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места.

Как действовать если вас накрыло снегом:

- закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником свитера или куртки;

- попробуйте создать пространство;

- по возможности, двигайтесь в сторону верха;

- оказавшись под снегом, не кричите – снег полностью поглощает звук, а крики и бессмысленные движения только лишат вас сил, кислорода и тепла.

Если при сходе снега завалило человека, необходимо:

- обозначить вероятное место его нахождения;

- вызвать «Скорую помощь» по номеру 103 (с городских и мобильных телефонов);

- организовать откапывание пострадавшего, используя подручные средства;

- приблизившись к пострадавшему, руками освободить голову, очистить рот и нос от снега, и при возможности приступить к проведению искусственного дыхания, продолжая откапывание.

Будьте внимательны и осторожны!

Фото: pixabay