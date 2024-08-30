Самарцам завести котёнка на 500 рублей дешевле, чем щенка

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Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер посчитал, во сколько обойдется подготовка к появлению домашнего животного, а также изучил спрос на товары для щенков и котят. Так, в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года россияне стали чаще заказывать сухие и влажные корма, лакомства и игрушки для кошек и собак.

При выборе домашнего животного важно ответственно подойти к условиям его содержания. По данным Купера, набор товаров для котенка обойдется россиянам в 2361 рубль. В него вошли: миска для еды, сухой и влажный корм, лоток и наполнитель, пеленки, лежанка, пуходерка, когтеточка, игрушка-мышка и игрушка-дразнилка.

К появлению щенка необходимо подготовить: миску для еды, корм, лежанку, пеленки, ошейник, поводок, шампунь, пакеты для выгула, игрушку-фрисби и мячик. Стоимость такого набора составит 2861 рубль.

Сбалансированное питание — одно из основных правил поддержания здоровья домашних животных. В Купере число заказов сухого корма для кошек летом 2024 года увеличилось на 20%, а влажного — на 11%, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Чаще всего хозяева выбирают для питомцев корма со вкусом: говядины, курицы, кролика, телятины и лосося.

За последние три месяца 2024 года сухой корм для собак россияне покупали на 18% чаще, чем летом 2023 года, а влажный — на 20%. Также увеличилось число покупок лакомств: колбасок (в 3,3 раза) и жевательных снеков (на 40%).

Для обеспечения комфорта питомца необходим качественный домашний уход. С июня по август 2024 года число заказов щеток и расчесок увеличилось в 4,5 раза, пуходерок для ухода за шерстью кошек — на 42%, лотков — на 39%. Лежанки для отдыха кошек и собак покупали в 2 раза чаще, чем за аналогичный период 2023 года. Среди средств гигиены для животных увеличился спрос на рукавицы для груминга (в 3,5 раза), одноразовые пеленки (в 2 раза), шампуни для ухода за шерстью (на 17%).

Игрушки помогают развивать и дрессировать питомца. Летом 2024 года хозяева домашних животных в 5 раз чаще покупали игровые треки относительно аналогичного периода 2023 года. На втором месте – мячики (на 29%), на третьем — игрушки-дразнилки (27%).

Товары для домашних животных чаще всего покупают онлайн жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга.