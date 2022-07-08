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Такие награды вручают родителям, дети которых имеют достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве.
Самарцам вручили Почетные медали «За заслуги в воспитании детей» и «За любовь и верность»
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Самарцам вручили Почетные медали «За заслуги в воспитании детей» и «За любовь и верность»

8 июля 2022 14:24
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Такие награды вручают родителям, дети которых имеют достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве.

7 июля Елена Лапушкина и заместитель председателя гордумы Самары Сергей Рязанов вручили самарцам Почётные знаки «За заслуги в воспитании детей». Такие награды вручают родителям, дети которых имеют достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве.

Так, наград были удостоены пять семей: Алина и Дмитрий Куклины, Ольга и Владимир Кузьмины, Дарья и Алексей Бойцовы, Вера и Денис Забановы, семья Марии Серковой и Игоря Головлева. Родители имеют многочисленные награды и благодарности за достойное воспитание детей, вклад в сохранение семейных и духовных ценностей. Их дети добиваются высоких результатов в науке, творчестве и спорте. Среди них и члены областных спортивных сборных, и деятели музыкальных, танцевальных и художественных направлений. Дети имеют награды и дипломы победителей городских, областных и всероссийских конкурсов.

Семья Марии Серковой воспитывает 5 детей и увлекается кинематографией. Папа, Игорь Владимирович, является директором Открытого Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли». Им снято более 50 фильмов, среди которых киноэнциклопедии: «Лучшие люди губернии», «Почетные граждане Самарской области» и другие. Все киноленты имеют удостоверение Национального фильма и находятся в Государственном кинофотоархиве Российской Федерации. В 2018 году Игорь Головлев отмечен Знаком общественного признания «Во славу отцовства», а его супруга в 2019 году награждена Знаком отличия «Материнская доблесть» II степени. На церемонии награждения многодетная мама поблагодарила городскую Администрацию за заботу о многодетных семьях и за высокую оценку:

«Это большая ответственность, еще один шаг. Мы будем и дальше стараться воспитывать своих детей, чтобы они потом своих внуков и правнуков воспитывали так же, делали хорошие, полезные и добрые дела, по крайней мере, для нашей Самарской земли».

Кроме того, в преддверии Дня семьи, любви и верности наградила семьи, которые стали образцом самого института семьи, возрождают исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви.

Медалями «За любовь и верность» награждают супружеские пары, которые зарегистрировали брак не менее 25 лет назад и сохранили крепкие отношения, основанные на любви и верности, воспитали детей достойными гражданами нашего общества.

Так, Почётным знаком «За любовь и верность» в Самаре были награждены 14 самарских супружеских пар. Торжественное мероприятие прошло в городском Дворце бракосочетания.

 

Фото:   администрация Самары

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