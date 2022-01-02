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Самарцам советуют провести выходные с пользой для здоровья

2 января 2022 11:23
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Самарцам советуют провести выходные с пользой для здоровья

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике Юрий Алексеевич Мальшин советует провести выходные с пользой для здоровья. 

Длительные новогодние праздники выбивают нас из обычного ритма жизни. Праздники связаны со многими вредными привычками, такими как переедание, избыточное употребление алкоголя, низкой физической активностью, большим числом контактов с другими людьми. Все это может негативно сказаться на нашем здоровье.

Поэтому постарайтесь провести эти новогодние выходные дни с пользой для себя. Запланируйте активные мероприятия на свежем воздухе – катайтесь на лыжах, на коньках, освойте скандинавскую ходьбу или совершайте обычные пешие прогулки в парках и скверах города. При сильном морозе выберете время для тренировок в фитнес-центре.

Употребляйте продукты, богатые питательными веществами, в том числе овощи и фрукты.

Постарайтесь сократить количество контактов, особенно с больными людьми, носите маску, соблюдайте режим дня, высыпайтесь, больше бывайте на воздухе и одевайтесь по погоде.

Если вы еще не привиты от новой коронавирусной инфекции или с даты последней прививки прошло более 6 месяцев, обратитесь в любую поликлинику или прививочный пункт для вакцинации. Получить подробную информацию о количестве и видах вакцин вы можете на сайте министерства здравоохранения Самарской области и указанным телефонам прививочных пунктов. В мобильных пунктах на базе торговых центров можно будет пройти и экспресс-тестирование на COVID-19.

На сайтах всех медицинских организаций также размещена информация о графике их работы в праздничные дни, в том числе о возможности прохождения обычной или углубленной диспансеризации.

С нового года многие обещают себе изменить что-то к лучшему - так начните с зимних каникул!
И вы получите заряд бодрости и хорошего настроения на весь год!

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