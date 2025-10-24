Я нашел ошибку
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования

24 октября 2025 14:14
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования

29 октября в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на встречу с самарским краеведом Виталием Манзаром, который представит жителям города свою книгу «„Полёт“ сквозь время» и расскажет об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования.

«„Полёт“ сквозь время» – это рассказ о родных местах, среди которых – Жигулёвские горы, Ширяево, Царевщина, Самарская Лука и, конечно, Куйбышевский завод аэродромного оборудования – уникальное в России предприятие, производящее средства наземного обслуживания и ремонта самолётов и вертолётов. Листая страницы книги, читатели смогут погрузиться в прошлое завода, города и всей страны в целом. А некоторые из тех, что застали минувшие времена, смогут вспомнить о бывших соратниках по цеху, узнать о том, как сложились их судьбы.

Презентация книги «„Полёт“ сквозь время» пройдёт в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство», организованного Центром поддержки технологий и инноваций СОУНБ. О новых событиях научно-технической и краеведческой направленности в библиотеке можно будет узнать в сообществе учреждения «ВКонтакте».

29 октября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Теги: Мероприятия

Новости по теме
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
24 октября 2025, 12:23
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Он посвящен юбилею одной из ведущих концертных организаций России. Культура
142
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
23 октября 2025, 16:59
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Встреча пройдёт в рамках культурно-просветительского цикла «Самара. Люди. Искусство». Общество
331
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
21 октября 2025, 15:44
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
Все гости, пришедшие в маскарадных костюмах получат сувениры от зоопарка. Общество
533
В центре внимания
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
154
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
407
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
926
Весь список