Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования

29 октября в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на встречу с самарским краеведом Виталием Манзаром, который представит жителям города свою книгу «„Полёт“ сквозь время» и расскажет об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования.

«„Полёт“ сквозь время» – это рассказ о родных местах, среди которых – Жигулёвские горы, Ширяево, Царевщина, Самарская Лука и, конечно, Куйбышевский завод аэродромного оборудования – уникальное в России предприятие, производящее средства наземного обслуживания и ремонта самолётов и вертолётов. Листая страницы книги, читатели смогут погрузиться в прошлое завода, города и всей страны в целом. А некоторые из тех, что застали минувшие времена, смогут вспомнить о бывших соратниках по цеху, узнать о том, как сложились их судьбы.

Презентация книги «„Полёт“ сквозь время» пройдёт в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство», организованного Центром поддержки технологий и инноваций СОУНБ. О новых событиях научно-технической и краеведческой направленности в библиотеке можно будет узнать в сообществе учреждения «ВКонтакте» .

29 октября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+