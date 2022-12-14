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Самарцам расскажут о Едином налоговом счете на обучающем вебинаре
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Самарцам расскажут о Едином налоговом счете на обучающем вебинаре

14 декабря 2022 16:33
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Главный спикер – начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России Наталья Шалыгина.

16 декабря пройдет вебинар на тему «Единый налоговый счет». Главный спикер – начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России Наталья Шалыгина.

Программой мероприятия запланировано рассмотрение таких вопросов, как «Понятие единого налогового счета и его преимущества», «Новые правила рассрочки уплаты налогов», «Сервисные решения – единое видение учета налоговых обязательств», «Подготовка к переходу на единый налоговый счет».

Время проведения вебинара с 10.00 до 11.30. Участие – бесплатно, необходима предварительная регистрация на сайте.

Кроме того, 15 декабря 2022 года в налоговых инспекциях Самарской области пройдет день открытых дверей по данному вопросу. Налогоплательщики могут посетить любую близлежащую налоговую инспекцию и узнать интересующую их информацию.

Также задать свой вопрос можно по единому телефонному номеру налоговой службы 8 800 222-22-22.

Ответы на наиболее популярные вопросы размещены на сайте ФНС России по ссылке.

Дополнительно можно прослушать вебинар УФНС России по Самарской области по ссылке.

На сайте ФНС России создана промостраница Единый налоговый счет (ЕНС), которая поможет налогоплательщикам разобраться в основных нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей.

Утверждены форма, порядок заполнения и формат представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Уведомление предоставляется только по налогам, по которым срок предоставления декларации/расчета позже, чем срок уплаты соответствующего налога. Его можно представить по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), через личный кабинет или на бумаге.

На основании уведомления исчисляются авансовые платежи и распределяется единый налоговый платеж. Если налогоплательщик не представит уведомление или не сделает это в срок, то средства могут быть зачислены в бюджет с опозданием, что приведет к пенямСообщает пресс-служба администрации Самары.

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