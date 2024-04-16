Самарцам расскажут, как раньше отапливались дома в России

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19 апреля (пятница) в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова по выставке «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+). Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу 20 апреля в Музее-галерее «Заварка» в 16.00 состоится лекция «Теплое место: как отапливались дома в России?» (6+). Историк, печник с 20-летним опытом Павел Копылов расскажет, в чем особенности развития систем отопления в России, что такое настоящая русская печь, какие печи установлены в доме Маштакова и другие интересные факты из мира тепла. Вход на мероприятие – 250 рублей.

21 апреля (воскресенье) в 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).