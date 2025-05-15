Самарцам рассказали о героях волжской энергетики на фотовыставке «Свет Победы»

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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги организовал уличную экспозицию в сквере в Ленинском районе города. Проведение выставки приурочено к празднованию 80-летия Победы.

Основная цель проекта – рассказать о людях, которые обеспечивали электроснабжение Куйбышева (Самары) во время Великой Отечественной войны. Город был запасной столицей, куда эвакуировались органы власти, иностранный дипкорпус, десятки оборонных заводов. Это привело к резкому росту энергопотребления.

Работа выставки продлится до 31 мая. Жители и гости Самары смогут увидеть уникальные архивные фотографии, узнать о жизни города в 1941-1945 годах.

«Совершенные в годы Великой Отечественной войны подвиги – это не просто страницы истории, это свидетельство силы духа, единства людей и любви к Родине. Мы чтим память тех, кто отдал свои жизни на фронтах, и тех, кто трудился в тылу, поддерживая бойцов своей верой в Победу. Уверен, что жители Самары с вниманием и интересом отнесутся к фотовыставке и познакомятся лучше с героическим прошлым нашего города», – отметил Генеральный директор филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги Сергей Демин.