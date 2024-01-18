Самарцам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году работникам, получающим оклад и работающим по пятидневной рабочей неделе

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Рассказывает в своём материале Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Если вы уже сейчас планируете отпуск на 2024 год и хотите максимально «выиграть» в деньгах при уходе в отпуск, можно выделить самые «выгодные» и самые «невыгодные» месяцы 2024 года. Так, самыми выгодными месяцами для использования отпуска будут июль и октябрь. Немного хуже будет август. На третьем месте - апрель, сентябрь, ноябрь и декабрь.

Используя отпуск в эти месяцы, вы должны не сильно потерять в деньгах, по сравнению с заработной платой. А используя отпуск, например в июле или октябре, можно даже выиграть в доходе.

Также можно выделить самые невыгодные месяцы 2024 года для ухода в отпуск. Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Далее можно выделить июнь, май, март и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных), по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время.

В чем логика определения выгодных и невыгодных месяцев? Если коротко отвечать на этот вопрос - чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце.

По закону, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. То есть, к примеру, если работник получает 50 000р. (оклад) в месяц, то отработав в январе 2024 года 17 дней и отработав, скажем, в июле 2024 года 23 дня, работник все равно получит 50 000 рублей. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной.

Поэтому в месяце, где мало рабочих дней, выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять по итогу месяца в доходе. А в месяцах, где много рабочих дней, выгодно брать отпуск. Тогда размер отпускных может не сильно повлиять на привычный размер дохода в месяц, а в самых выгодных месяцах может даже привести к увеличению дохода.