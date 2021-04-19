Самарцам рассказали, какой лук лучше посадить

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Специалисты регионального управления Россельхознадзора рассказали, как выбрать лук для посева. Ассортимент рассады растет с учетом актуальности и спроса, поэтому важно не ошибиться с покупкой.



В надзорном ведомстве уточнили, что к репчатому луку есть свои требования по ГОСТу. Например, лук-севок должен быть целым, здоровым, чистым с сухими кроющими чешуями, хорошо вызревшей шейкой. В нем не должно быть подмороженных, оголенных, поврежденных вредителями луковиц.



Специалисты советуют выбирать лук среди перспективных сортов, которые адаптированы для выращивания в Самарской области, а также допущены для использования в РФ. При этом продавец должен по требованию показать покупателю все сертификаты.



Овощеводы в свою очередь должны внимательно проверять упаковку и маркировку на ней. На бирке производитель в обязательном порядке указывает: культуру, сорт, номер партии, название хозяйства, чистоту сорта, репродукцию, группы, стандарты, сообщает Сова.инфо.



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