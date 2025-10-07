Самарцам предлагают выбрать название для автобусной остановки на бульваре Ивана Финютина

Департамент транспорта предлагает самарцам выбрать название для автобусной остановки на бульваре Ивана Финютина (у домов №6 и №17).
Жители могут предложить свои варианты до 15 октября до 2025 года в сообщениях официальной страницы ведомства ВКонтакте.
С 16 по 19 октября пройдет онлайн-голосование.
Критерии к наименованию остановочного пункта:
- наименование должно состоять не более чем из 5 слов;
- наименование должно органично вписываться в существующую систему наименований объектов, элементов городской инфраструктуры;
- быть связанным со значимыми для ориентации объектами, элементами городской инфраструктуры, расположенными в непосредственной близости от остановочного пункта;
- иметь информационную значимость для пассажиров;
- не дублировать уже имеющиеся наименования остановочных пунктов в Самаре.
Фото: Департамент транспорта Самары