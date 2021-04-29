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Самарцам не разрешат приходить на выпускные к детям в детсады

29 апреля 2021 11:42
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Самарцам не разрешат приходить на выпускные к детям в детсады

Окончание учебного года породило много вопросов у родителей выпускников, особенно детских садов. Ответы на них были даны департаментом образования Самары в твиттере.

Жительница областной столицы Ольга спросила: «Уточните, пожалуйста, по ограничениям в детских садах. Можно ли родителям посещать выпускные праздники у детей? Можно ли "смешивать" детей из разных групп с 01.06.2021?» Последовал ответ, что все дошкольные учреждения обязаны соблюдать санитарные требования, установленные ещё в июне прошлого года. Там чётко сказано, что запрещено проводить массовые мероприятия сразу для нескольких разных коллективов и присутствовать сторонним лицам, в том числе родителям, пишет ГТРК Самара.

Также родители переживают, что в июне выпускников детских садов попросят освободить помещения, чтобы туда смогли прийти новые воспитанники на адаптацию. Вопрос от жительницы Алёны: «Подскажите, пожалуйста, в связи с существующим запретом на смешение детей из разных групп в детском саду, как будет организовано пребывание в нем детей из подготовительных групп, начиная с июня?»

Был дан ответ: «В настоящее время, учитывая действующие санитарные требования, смешение групп не допускается, поэтому дети подготовительных групп пока будут продолжать посещать свои группы до момента выпуска в школу».

 

Теги: В центре внимания выпускной детский сад

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