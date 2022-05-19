Я нашел ошибку
Главные новости:
Ассоциация объединит выступающих против отмены русской культуры.
Звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию
В России продолжается федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» — масштабное мероприятие Российского общества «Знание».
Трансляции марафона «Новые горизонты» собрали более 70 млн просмотров
В Самаре за сутки заболели 28 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Система российского здравоохранения возвращается к плановому доковидному режиму работы
Система российского здравоохранения возвращается к плановому доковидному режиму работы
В Самаре иномарка врезалась в столб
В Самаре иномарка врезалась в столб
В Самаре подорожает "Волжский Экспресс"
В Самаре подорожает "Волжский Экспресс"
Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC
Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.56
0.02
EUR 66.61
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам напомнили о правилах вывоза детей за рубеж

19 мая 2022 09:59
183
Самарцам напомнили о правилах вывоза детей за рубеж

В связи с предстоящим началом летних каникул Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям напоминает родителям, планирующим организовать отдых своих детей за рубежом, о правилах пересечения государственной границы несовершеннолетними гражданами.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ,  при выезде из Российской Федерации без сопровождения родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) ребенок кроме паспорта должен иметь при себе нотариально оформленное согласие родителей на выезд из страны. Если несовершеннолетний выезжает за рубеж с одним из родителей, согласия от второго родителя не требуется.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к процедуре опроса, осуществляемой пограничниками на линии паспортного контроля. Подчеркиваем, что указанные мероприятия проводятся исключительно в целях обеспечения безопасности и регламентированы нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информацию о порядке исполнения государственной функции по осуществлению пограничного контроля можно получить по телефону
(8452) 39-15-57, а также на официальном сайте ФСБ России – www.fsb.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре в рамках 30-й юбилейной студвесны проходит совместное заседание комиссий Госсовета по культуре и молодежной политике
19 мая 2022  13:36
В Самаре в рамках 30-й юбилейной студвесны проходит совместное заседание комиссий Госсовета по культуре и молодежной политике
143
Около 45 тысяч зрителей на стадионе «Солидарность Самара Арена» дали старт 30-й Студвесне
19 мая 2022  11:22
Около 45 тысяч зрителей на стадионе «Солидарность Самара Арена» дали старт 30-й Студвесне
196
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
19 мая 2022  09:47
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
196
Он отметил символичность того, что юбилейный фестиваль проходит в столице Самарской области. 
18 мая 2022  23:16
Владимир Путин обратился к участникам и организаторам Всероссийской Студвесны в Самаре
636
18 мая 2022  21:45
Дмитрий Азаров и помощником Президента РФ Игорь Левитин проверили ход строительства моста через Волгу
496
Весь список