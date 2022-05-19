Самарцам напомнили о правилах вывоза детей за рубеж

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В связи с предстоящим началом летних каникул Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям напоминает родителям, планирующим организовать отдых своих детей за рубежом, о правилах пересечения государственной границы несовершеннолетними гражданами.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ, при выезде из Российской Федерации без сопровождения родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) ребенок кроме паспорта должен иметь при себе нотариально оформленное согласие родителей на выезд из страны. Если несовершеннолетний выезжает за рубеж с одним из родителей, согласия от второго родителя не требуется.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к процедуре опроса, осуществляемой пограничниками на линии паспортного контроля. Подчеркиваем, что указанные мероприятия проводятся исключительно в целях обеспечения безопасности и регламентированы нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информацию о порядке исполнения государственной функции по осуществлению пограничного контроля можно получить по телефону

(8452) 39-15-57, а также на официальном сайте ФСБ России – www.fsb.ru.