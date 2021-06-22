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Самарцам напоминают правила поведения на воде

22 июня 2021 12:57
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Самарцам напоминают правила поведения на воде

В период летних отпусков и каникул Администрация городского округа Самара напоминает горожанам и гостям города Самара о необходимости соблюдения правил поведения на воде.

Основными причинами гибели и травмирования людей являются: несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил движения маломерных судов и др.

Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом необходимо: соблюдать правила безопасности при купании; не допускать переохлаждения и перегрева тела; оказывать помощь терпящему бедствие на воде; уделять повышенное внимание детям. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.

Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ: купание на оборудованных местах при вывешивании черного шара; прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоёма; заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; устраивать в воде опасные игры; далеко отплывать от берега на надувных средствах, купаться в запрещенных местах; подавать ложные сигналы тревоги; бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; кататься на самодельных плотах; употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Также в местах массового купания людей запрещено использование рыболовных снасти (сети, спиннинги, закидушки и др).

Помните! Соблюдая эти несложные правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий!

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

  • Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) - 930-81-12;
  • Единый номер экстренных служб - «112» (возможен вызов без sim карты);
  • МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;
  • ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;
  • Скорая медицинская помощь – 03, 103, 89171443574.
Теги: Акценты правила поведения на воде ЧП на воде

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