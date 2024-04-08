Самарцам будут доступны новые сервисы фонда «Защитники Отечества»

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Сразу несколько новшеств помогут ветеранам СВО и членам семей погибших героев оперативно получать нужные сведения.

В частности, на портале «Госуслуги» появится новый специализированный раздел, содержащий систематизированную и актуальную информацию о мерах поддержки героев спецоперации и для действующих военнослужащих, которые участвуют в СВО. В разделе есть описания мер поддержки как федерального, так и регионального и муниципального уровней.

Самарцы смогут получить всю необходимую информацию о мерах поддержки ветеранов СВО в том числе с помощью чат-бота Макса на Госуслугах, теперь он может рассказать обо всех направлениях работы фонда, дать моментальные ответы на часто задаваемые вопросы от ветеранов и их родственников.

Новый раздел на Госуслугах был запущен фондом «Защитники Отечества» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по поручению Президента РФ.

«Мы делаем многое для того, чтобы наши герои могли получать оперативно всю интересующую их достоверную информацию, а также обратиться к нам за помощью в удобном для них режиме. Внедряемая нами современная цифровая система, позволит, в том числе, собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации. Благодарим Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России во главе с Максутом Шадаевым за помощь в ее создании. Мы продолжим совместную работу в рамках реализации проекта по цифровизации деятельности фонда», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Кроме того, с 1 мая 2024 года начнет работать и новый сайт фонда «Защитники Отечества», созданный на технологической платформе Госуслуг. Здесь будут размещены новости и анонсы мероприятий фонда, а также информационные блоки по направлениям социального и медицинского сопровождения, трудоустройства и обучения, юридическая помощь, общественные и благотворительные проекты, электронная приемная.

«Наша задача — создать комфортную цифровую систему для ветеранов спецоперации и их родных. Совместно с фондом мы подготовили полный каталог всех доступных мер социальной поддержки и разместили его на Госуслугах. В зависимости от региона и категории заявителя пользователь сможет получить максимально персонализированную информацию о доступных ему мерах», — сказал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Поимо этого в тестовом режиме начала работу служба поддержки фонда «Защитники Отечества» — контакт-центр. Позвонить туда можно по короткому номеру горячей линии Министерства обороны РФ «117» и набрать добавочный «1». Контакт-центр уже работает в 88 субъектах России. Сотрудники принимают и обрабатывают обращения, с 29 февраля служба поддержки фонда приняла уже более 20 тысяч обращений.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основная его цель — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.