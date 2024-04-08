Я нашел ошибку
Главные новости:
На данный момент переложено более 240 метров трубы.
«РКС-Самара»: перекладка 380 метров коллектора по улице Реактивной будет завершена до конца мая
В Самаре из КАМАЗа на ходу выпал габаритный груз
В Самаре из КАМАЗа на ходу выпал габаритный груз
Самарцам будут доступны новые сервисы фонда «Защитники Отечества»
Самарцам будут доступны новые сервисы фонда «Защитники Отечества»
Россияне назвали главные сложности в ремонте
Россияне назвали главные сложности в ремонте
Тотальный диктант можно будет написать под прочтение актеров, спортсменов, телеведущих, певцов и писателей
Тотальный диктант можно будет написать под прочтение актеров, спортсменов, телеведущих, певцов и писателей
За выходные полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 56 нетрезвых водителей
За выходные полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 56 нетрезвых водителей
Юные самарцы познакомились с особенностями работы радиодикторов и телеведущих
Юные самарцы познакомились с особенностями работы радиодикторов и телеведущих
В Богатовском районе горели надворные постройки и баня
В Богатовском районе горели надворные постройки и баня
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
0.11
EUR 100.13
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам будут доступны новые сервисы фонда «Защитники Отечества»

8 апреля 2024 13:58
103
Самарцам будут доступны новые сервисы фонда «Защитники Отечества»

Сразу несколько новшеств помогут ветеранам СВО и членам семей погибших героев оперативно получать нужные сведения. 

В частности, на портале «Госуслуги» появится новый специализированный раздел, содержащий систематизированную и актуальную информацию о мерах поддержки героев спецоперации и для действующих военнослужащих, которые участвуют в СВО. В разделе есть описания мер поддержки как федерального, так и регионального и муниципального уровней.

Самарцы смогут получить всю необходимую информацию о мерах поддержки ветеранов СВО в том числе с помощью чат-бота Макса на Госуслугах, теперь он может рассказать обо всех направлениях работы фонда, дать моментальные ответы на часто задаваемые вопросы от ветеранов и их родственников.

Новый раздел на Госуслугах был запущен фондом «Защитники Отечества» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по поручению Президента РФ.

«Мы делаем многое для того, чтобы наши герои могли получать оперативно всю интересующую их достоверную информацию, а также обратиться к нам за помощью в удобном для них режиме. Внедряемая нами современная цифровая система, позволит, в том числе, собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации. Благодарим Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России во главе с Максутом Шадаевым за помощь в ее создании. Мы продолжим совместную работу в рамках реализации проекта по цифровизации деятельности фонда», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Кроме того, с 1 мая 2024 года начнет работать и новый сайт фонда «Защитники Отечества», созданный на технологической платформе Госуслуг. Здесь будут размещены новости и анонсы мероприятий фонда, а также информационные блоки по направлениям социального и медицинского сопровождения, трудоустройства и обучения, юридическая помощь, общественные и благотворительные проекты, электронная приемная.

«Наша задача — создать комфортную цифровую систему для ветеранов спецоперации и их родных. Совместно с фондом мы подготовили полный каталог всех доступных мер социальной поддержки и разместили его на Госуслугах. В зависимости от региона и категории заявителя пользователь сможет получить максимально персонализированную информацию о доступных ему мерах», — сказал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Поимо этого в тестовом режиме начала работу служба поддержки фонда «Защитники Отечества» — контакт-центр. Позвонить туда можно по короткому номеру горячей линии Министерства обороны РФ «117» и набрать добавочный «1». Контакт-центр уже работает в 88 субъектах России. Сотрудники принимают и обрабатывают обращения, с 29 февраля служба поддержки фонда приняла уже более 20 тысяч обращений.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основная его цель — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
212
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
156
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
7 апреля 2024  13:17
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
451
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
613
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
674
Весь список