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Самарскую шаурмы назвали самой вкусной

15 июля 2022 10:45
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Самарскую шаурмы назвали самой вкусной

Шаурма — одно из самых популярных уличных блюд в каждом городе и одна из самых запрашиваемых тем в поиске 2ГИС. Компания посчитала, сколько порций можно купить в каждом на среднюю зарплату в регионе. Кроме того, выяснили, где она самая вкусная — на основе отзывов и рейтингов.

По данным 2ГИС, в 16 крупнейших городах России в июле 2022 года работает более 5790 заведений общепита, где можно купить шаурму. Рейтинг составили на основе медианной стоимости — реально существующих ценников, а не их среднего арифметического значения. Но для краткости просто называем цену средней. По миллионнникам она составила 250 рублей.

Актуальные цены брали в карточках заведений — из раздела «Меню».

Самая дорогая шаурма — в Москве, её средняя цена составляет 298 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (269 рублей), где шаверма пользуется большой популярностью. Третье место разделили Краснодар и Ростов-на-Дону с одинаковым средним ценником 250 рублей.

Самая дешёвая шаурма среди миллионников — в Омске. Здесь её можно купить в среднем за 189 рублей. Чуть дороже стоит в Уфе — 190 рублей. Ещё в трёх городах хватит двух сотен, чтобы перекусить шаурмой: в Волгограде (199), Екатеринбурге (199) и Челябинске (200). В самаре 210 рублей.

Добавив данные Росстата о средней зарплате жителей регионов, рассчитали индекс шаурмы для каждого миллионника — проще говоря, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату. Победила Москва — при средней зарплате в 121 тысячу рублей и шаурме по 298 рублей можно купить 406 порций жареного на гриле мяса в лаваше.

На второе место вышел Красноярск, опередив Петербург — в самом восточном из российских миллионников на среднюю зарплату можно купить 319 порций, а в северной столице — 302. Несмотря на то, что средняя зарплата по Росстату в Красноярском крае ниже, чем в Санкт-Петербурге (67 тысяч рублей против 81 тысячи), за Сибирь в этом случае сыграла более низкая стоимость шаурмы (210 рублей против 269).

Популярность шавермы в Санкт-Петербурге очень высока — это видно, в том числе, по количеству отзывов пользователей 2ГИС на заведения с этим блюдом, оно в разы больше любого другого миллионника (в четыре раза больше, чем в Москве). Но несмотря на это, самая высокая средняя оценка заведений с шаурмой зафиксирована не в Петербурге, а в Самаре — 3,8 балла из 5 возможных. На втором месте с рейтингом в 3,7 балла расположились Москва, Красноярск, Санкт-Петербург (конечно же) и Краснодар.

Наибольшее количество заведений общепита с шаурмой работает в Москве — 2ГИС знает 1531 место. На втором месте — Санкт-Петербург (1224), на третьем — Новосибирск (353).

Меньше всего точек в Ростове-на-Дону (161) и Самаре (166). Но относительно небольшой выбор мест не помешал самарской шаурме возглавить рейтинг по оценкам пользователей.

 

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