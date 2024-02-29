Самарскому кадетскому корпусу МВД России исполнилось 10 лет

92

Мероприятие посетил начальник Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов.

25 февраля – знаменательная дата для Самарского кадетского корпуса МВД России. Именно в этот день в 2014 году основана образовательная организация в ведомстве Министерства внутренних дел Российской Федерации, которая торжественно отметила свой юбилей 27 февраля в ДК «Чайка».

За время своего функционирования кадетский корпус МВД России выпустил 166 воспитанников из 30-ти регионов нашей огромной страны, большинство из которых с успехом продолжили профильное обучение, поступив в высшие учебные заведения системы МВД.

На торжественном мероприятии присутствовал начальник Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов. По традиции знамённая группа открыла официальную часть программы внесением Государственного флага и Знамени корпуса, прозвучал гимн Российской Федерации. Начальник кадетского корпуса полковник внутренней службы Игорь Главчев поприветствовал почётных гостей и объявил открытие торжественного мероприятия.

Андрей Петрович продолжил официальную часть программы поздравительной телеграммой заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Владимира Леонидовича Кубышко, выступил с приветственным словом, вручил лучшим сотрудникам и работникам корпуса ведомственные награды и почётные грамоты.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев поздравил личный состав корпуса и пожелал дальнейшего развития, сохранения и приумножения славных традиций образовательной организации.

Концертную часть торжественной программы открыли оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Самарской области под руководством Заслуженного артиста Самарской области Владимира Гузиева и ансамбль кадет-барабанщиков. Со сцены прозвучали патриотические песни «Моя губерния», «Мы на посту», «Русский не сдаётся» в исполнении Аркадия Соловейчика, Юлии Саморуковой, Ирины Гордиенко, а также Екатерины Дроновой, Дарьи Платоновой, Сергея Георгиева из трио «Созвездие». Студентки Самарского областного училища культуры и искусств Сащенко Софья и Балахонцева Варвара традиционно исполнили песню «Мальчишки-кадеты». Всех присутствующих с юбилейной датой поздравил воспитанник 5 курса Семёнов Илья стихотворением собственного сочинения. Прекрасный вальс исполнили кадеты и воспитанницы Центра дополнительного образования «Красноглинский» городского округа Самара. Финальную песню «Дороги, которые мы выбираем» спели всем залом. В заключение мероприятия почётным гостям были преподнесены сувениры в виде статуэтки кадета-барабанщика нашего корпуса, состоялось памятное фотографирование.