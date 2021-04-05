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Самарскому инженеру задолжали по работе свыше 106 тысяч рублей

5 апреля 2021 09:47
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Самарскому инженеру задолжали по работе свыше 106 тысяч рублей

Житель г. Самара, работавший инженером в строительной фирме, обратился в суд с заявлением о взыскании заработной платы с бывшего работодателя. При увольнении мужчине
не выплатили зарплату за 6 месяцев. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение о взыскании с общества с ограниченной ответственностью заработную плату и компенсацию за
просрочку выплаты в размере 106 тысяч рублей.


В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары в отношении организации возбудили исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем
руководству компании вручено постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании задолженности перед бывшим работником. Добровольно
решение суда должник не исполнял.
В рамках исполнительного производства о взыскании заработной платы судебным приставом-исполнителем директору вручено предупреждение о том, что в случае
неисполнения решения суда в отношении руководителя организации может быть возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения
суда или иного судебного акта».
После получения предупреждения должник полностью погасил задолженность перед бывшим работником в размере 106 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено
фактическим исполнением.

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