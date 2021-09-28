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По инициативе министерства здравоохранения Самарской области центр медицинской профилактики запускает новый конкурс - «МАРШ ВОССТАНОВЛЕНИЯ».

Как принять участие

- Практиковать занятия оздоровительной ходьбой (возможно, как с палками, так и без), суставной и дыхательной гимнастикой, иные реабилитационные мероприятия в удобное для себя время в удобном для себя месте. (Соблюдение социальной дистанции и отсутствие медицинских противопоказаний является обязательным условием).

- Выложить на своих страничках в социальной сети ВКОНТАКТЕ фото или видео своих занятий с хэштегом #МаршВосстановления.

Победители, собравшие наибольшее количество лайков, получат от Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики крутые "ЗОЖные" призы: пульсоксиметры, фитнес-браслеты и «умные» весы!

Награждение победителей конкурса состоится с 30 ноября в Самарском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики (г. Самара, ул. Самарская, 93). О точном времени награждения будет сообщено дополнительно.

Фото: минздрав СО