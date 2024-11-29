Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели беседу с дошкольниками

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Полицейские рассказали ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения.

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Так, сотрудники самарской Госавтоинспекции вместе с дошкольниками подготовили для родителей и работников одного из детских садов театрализованное представление на тему соблюдения правил дорожного движения.

После красочных танцевальных номеров полицейские напомнили ребятам основные правила дорожного движения, в том числе правила перехода проезжей части, значение сигналов светофора и дорожных знаков.

Госавтоинспекторы рассказали о важности применения светоотражающих элементов в условиях недостаточной видимости и напомнили правила перевозки детей в салоне автомобиля, подчеркнув необходимость использования детских удерживающих устройств.

В завершение мероприятия ребята поблагодарили полицейских за полезную информацию и пообещали соблюдать правила безопасности.