Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели беседу с дошкольниками

Полицейские рассказали ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения.
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Так, сотрудники самарской Госавтоинспекции вместе с дошкольниками подготовили для родителей и работников одного из детских садов театрализованное представление на тему соблюдения правил дорожного движения.
После красочных танцевальных номеров полицейские напомнили ребятам основные правила дорожного движения, в том числе правила перехода проезжей части, значение сигналов светофора и дорожных знаков.
Госавтоинспекторы рассказали о важности применения светоотражающих элементов в условиях недостаточной видимости и напомнили правила перевозки детей в салоне автомобиля, подчеркнув необходимость использования детских удерживающих устройств.
В завершение мероприятия ребята поблагодарили полицейских за полезную информацию и пообещали соблюдать правила безопасности.